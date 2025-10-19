به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان برگزاری همایش «تأمین مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت استان»، تفاهم‌نامه همکاری جامعی میان استانداری یزد و شرکت بورس انرژی ایران به امضای محمدرضا بابایی استاندار یزد و محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران رسید.

این سند راهبردی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های استان منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه‌های کلیدی از جمله تأمین مالی طرح‌های حوزه انرژی از طریق بازار سرمایه، ارائه خدمات مشاوره به فعالین صنعتی برای مدیریت هزینه‌ها و ناترازی انرژی و همچنین عرضه حامل‌های انرژی تولیدی استان به مصرف‌کنندگان از طریق بورس همکاری خواهند کرد.



طبق مفاد این تفاهم‌نامه، استانداری یزد متعهد شده است تا بستر لازم برای آموزش و اطلاع‌رسانی در حوزه بورس را فراهم کرده، طرح‌های دارای اولویت انرژی را برای تأمین مالی شناسایی نماید و از ظرفیت شرکت‌های استانی برای توسعه این همکاری‌ها استفاده کند.



در مقابل، بورس انرژی ایران نیز متعهد گردید تسهیل تأمین مالی طرح‌های استان با اولویت ابزار‌هایی نوین مانند «صندوق پروژه» و «اوراق سلف موازی استاندارد»، تسریع فرآیند‌های پذیرش شرکت‌های یزدی در بورس، و همچنین تسهیل فرآیند تأمین انرژی برای مصرف‌کنندگان استانی را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد.



گفتنی است برای پیگیری و تحقق مفاد این تفاهم‌نامه، کارگروهی مشترک از نمایندگان منتخب دو طرف تشکیل خواهد شد.