به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۲۰ تیم، برگزارکننده فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ حرفه‌ای کشور هستند که در ۲ گروه ۱۰ تیمی، دیدار‌های مقدماتی خود را برگزار می‌کنند.

نتیجه گروه بندی تیم‌ها به این شرح است:

گروه A: نبوغ اراک، مقاومت شهرداری تبریز، مهرپارسا کرج، محکم کار اصفهان، هیرکان رشت، اروند سیرجان، نخلستان جم تهران، کاوان قشم، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی تهران

گروه B: مس رفسنجان، نفت امیدیه، گلگهر سیرجان، عقاب نهاجا، مولتی کافه مشهد، آنامیس میناب، کاله تهران، گاز تهران، نفت تهرانسر، قهرمانان جاوید زنجان

فصل جدید رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای از ۲۳ آبان آغاز می‌شود. در پایان مرحله گروهی این رقابت ها، ۸ تیم برتر هر گروه راهی مرحله پلی آف خواهند شد.

دیدار‌های مرحله یک هشتم به صورت ۲ از ۳ برگزار می‌شود. تیم‌های صعود کرده از این مرحله، دیدار‌های خود در مرحله یک چهارم را هم به صورت ۲ از ۳ پیگیری می‌کنند، اما مرحله نیمه نهایی و فینال به صورت ۳ از ۵ برگزار می‌شود.

کاله تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای بسکتبال است. این تیم در فصل گذشته این رقابت‌ها با شکست پاس کامیاران به عنوان قهرمانی دست یافت.