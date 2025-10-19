به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون، ماموران این اداره پس از دریافت تماس تلفنی از سوی دوستداران طبیعت در خصوص فعالیت مشکوک گروهی از صیادان در محدوده سد خمیران به محل حادثه اعزام شدند.

نیرو‌های بسیج منطقه با هماهنگی مقام قضائی، یک گروه صیاد که در حال صید غیرقانونی گونه آبزی ارزشمند شاه‌میگو بودند، در محل شناسایی و دستگیر شدند.

در بازرسی از این متخلفان، حدود ۳۰۰ کیلوگرم شاه‌میگو، ۲۵ عدد تور صیادی و دیگر تجهیزات غیرمجاز صید کشف و توقیف شد.

پرونده این تخلف برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.