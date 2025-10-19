به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی کفت: تصفیه‌ خانه فاضلاب نیشابور از طرح‌ های مهم زیربنایی در حوزه توسعه پایدار و حفاظت از منابع آبی منطقه به شمار می‌ رود.

علیرضا قامتی امروز در جریان بازدید از روند احداث تصفیه‌ خانه فاضلاب نیشابور افزود: اعتبار این طرح ۵۰ هزار میلیارد ریال است که توسط مجتمع فولاد خراسان به عنوان سرمایه‌ گذار تامین شده و این تصفیه‌ خانه که تا کنون ۴۴ درصد پیشرفت ساخت دارد، تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌ برداری می‌ رسد.

فرماندار ویژه نیشابور نیز در این نشست با اشاره به نقش راهبردی فولاد خراسان در اقتصاد منطقه گفت: این مجتمع به‌ عنوان یکی از قطب‌ های صنعتی شرق کشور، سهم مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی دارد و دستگاه‌ های اجرایی موظف‌ اند در چارچوب اختیارات خود، حداکثر همکاری را برای ادامه تولید و توسعه این مجموعه به‌ عمل آورند.

مهدی دونده افزود: توسعه پایدار در نیشابور زمانی محقق می‌ شود که تعامل میان صنعت، دولت و مردم با محوریت رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌ گذاری ادامه یابد.

مجتمع فولاد خراسان یکی از بزرگ‌ ترین تولیدکنندگان فولاد در ایران است که از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و نقش مهمی در صنعت فولاد کشور ایفا می‌ کند. این مجتمع به عنوان بزرگ‌ ترین قطب صنعتی شرق کشور شناخته می‌ شود.