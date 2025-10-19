استان مرکزی در زمینه پرداخت وام ازدواج رتبه اول را در کشور کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرگروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس استان مرکزی با اشاره به هفته ملی سلامت بانوان گفت: این هفته با هدف ارتقا آگاهی و بهبود شاخصهای سلامت زنان اجرا میشود به طوریکه سلامت زنان بر اعضای خانواده و جامعه هم تاثیر میگذارد، زیرا بانوان ستون خانه و خانواده هستند.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده بینات گفت: اولین پیش نشست همایش فرزندآوری و جوانی جمعیت با حضور مسئولان برگزار شد که تا زمان برگزاری نشست اصلی سه پیش نشست دیگر برگزار میشود.
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک هم گفت: هدف این است تا آمارها و چالشها و موضوعات مختلف پیرامون جوانی جمعیت شناسایی و به جمع بندی برسیم تا در نشست اصلی که بهمن ماه برگزار میشود مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی هم با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری در استان گفت: براساس آمار کشوری در زمینه پرداخت وامهای ازدواج، استان مرکزی رتبه اول را در کشور کسب کرده در حالیکه ۲۸ درصد پرداختی وام داشته است.
سرپرست گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک هم از اجرای طرح ماموگرافی رایگان برای زنان خبر داد و گفت: ماموگرافی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و افزایش شانس درمان موفق حیاتی است.
دکتر پری میرشفیعی افزود: بانوان بیش از ۳۰ سال سن میتوانند به مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه کنند و پس از معاینه پزشک و مامای مرکز در صورت تایید و دریافت گواهی میتوانند به بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و در شهرستانهای دلیجان، محلات و آشتیان برای ماموگرافی رایگان تا مدت یک هفته مراجعه کنند.