به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در حاشیه این رویداد ملی گفت:۷۰۰ دانش آموز از سراسر کشور به مدت سه روز در این دوره با هم رقابت می‌کنند.

غلام حسین محمدی ادامه داد: دانش آموزان در ۳۸ رشته باهم رقابت می‌کنند که نفرات اول تا سوم هر رشته به مسابقات جهانی چین راه پیدا می‌کنند.

وی تاکید کرد:مهارت کنار تحصیل راهبردی است که برای کیفی شدن آموزش‌ها امروز در دستور کار است و نتایج آن چند سال دیگر نمایان می‌شود.

اولین بار است که این مسابقات به صورت متمرکز برگزار می‌شود.