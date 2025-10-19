پخش زنده
رقابتهای دانش آموزان در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت با برپایی نمایشگاه رقابتی دانش آموزان وارد مرحله عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان فنی و حرفهای در حاشیه این رویداد ملی گفت:۷۰۰ دانش آموز از سراسر کشور به مدت سه روز در این دوره با هم رقابت میکنند.
غلام حسین محمدی ادامه داد: دانش آموزان در ۳۸ رشته باهم رقابت میکنند که نفرات اول تا سوم هر رشته به مسابقات جهانی چین راه پیدا میکنند.
وی تاکید کرد:مهارت کنار تحصیل راهبردی است که برای کیفی شدن آموزشها امروز در دستور کار است و نتایج آن چند سال دیگر نمایان میشود.
اولین بار است که این مسابقات به صورت متمرکز برگزار میشود.