تیم بسکتبال نانسی با حضور محمد امینی، در هفته چهارم لیگ برتر فرانسه، مقابل لیموژس به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال نانسی فرانسه که محمد امینی، ستاره ملی پوش ایرانی را در ترکیب خود دارد، در هفته چهارم از رقابت‌های لیگ برتر فرانسه، با نتیجه ۱۱۷ بر ۸۵ از سد لیموژس عبور کرد.

محمد امینی در این بازی برای تیمش موفق به کسب ۱۳ امتیاز، ۵ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۱۷ شد. نانسی در پایان هفته چهارم لیگ فرانسه با ۲ پیروزی و ۲ شکست در رده هفتم جدول قرار گفت. نانسی در هفته پنجم این رقابت‌ها ۳ آبان به مصاف دانکرک خواهد رفت.