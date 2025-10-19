به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، نظیفی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر تجارت انرژی و دشواری‌های ایجاد شده در مسیر تجارت سنتی گفت: «تحریم‌ها باعث بروز مشکلاتی در قیمت‌گذاری و افزایش هزینه‌های مبادلات شده‌اند و برای غلبه بر این چالش‌ها، باید ارتباطات و همکاری‌های میان کشور‌های منطقه تقویت شود.»

مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین به تحولات فناورانه در صنعت انرژی اشاره و بیان کرد که بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال حتی نمی‌تواند یک چرخه فناورانه کامل در این حوزه باشد، اما با گسترش زیرساخت‌های داده و هوش مصنوعی در منطقه، تقاضا برای انرژی به صورت مستمر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: «کشور‌های منطقه که از تولیدکنندگان اصلی انرژی به شمار می‌روند، باید نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی بازار، روش‌های قیمت‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی داشته باشند. ایجاد بازار‌های مشترک و توسعه پلتفرم‌های معاملاتی و داده‌ای منطقه‌ای، می‌تواند باعث شود واقعیت‌های منطقه‌ای مبنای قیمت‌گذاری جهانی قرار گیرد و ارزش افزوده در داخل منطقه حفظ شود.»

نظیفی به دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی نیز اشاره و اظهار کرد: «الگوی روابط بین‌الملل در حال گذار از ارتباطات ارگانیک و ایجاد سازمان‌های بین‌المللی به سمت ارتباطات مکانیکی مبتنی بر همجواری و منافع مشترک است. در این شرایط، همکاری میان کشور‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند جایگاه آنها را در بازار جهانی انرژی ارتقا دهد.»

وی در پایان با تاکید بر نقش بورس‌های انرژی گفت: «بورس انرژی ایران مأموریت خود را در جهت ارتقای شفافیت، کارآمدی و منافع مشترک کشور‌های منطقه دنبال می‌کند و با ایجاد بستر‌های شفاف و کارآمد معاملاتی، به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش کارایی بازار کمک می‌کند.»