به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون سلامت آموزشی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جلسه هماهنگی و اجرای طرح شهید رهنمون در ارومیه گفت: مهمترین نتیجه و پیامد تلاش‌های حوزه بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس، حفظ حیات، درمان و مداوای مجروحان بود.

سردار سعید بَیّنات افزود: این توانایی حاصل نگاه علمی و تلاش‌های انجام گرفته توسط حوزه بهداشت و درمان در تجربه به دست آمده از دوران دفاع مقدس است.



وی با بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس نقش انکارناپذیر و قابل تقدیری داشته است، اظهار کرد: اقشار مختلفی در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند که در این میان خدمات و تلاش‌های حوزه بهداشت و درمان بسیار مهم



سردار بینات خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس ۸۵۰ پست امداد در نقاط درگیری خدمات ارائه می‌داد و همچنین ۵۲ بیمارستان صحرایی مستقر بود چنانکه ۱۰۰ هزار عمل جراحی در همین بیمارستان‌ها انجام گرفت.



معاون سلامت آموزشی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: عمل‌های جراحی انجام گرفته در بیمارستان‌های صحرایی با تجهیزات پیشرفته و آخرین استاندارد‌ها انجام می‌گرفت چنانکه امروز این روش‌ها درژورنال‌های دنیا مطرح می‌شود.



سرداربینات یادآورشد: روحیه بزرگ و نگاه والای تلاشگران حوزه بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس سرمایه ارزشمند کشور محسوب می‌شود و این روحیه والا پس از دوران دفاع مقدس همچنان ادامه یافت.



وی ادامه داد: در دوران کرونا و در عرصه‌های دیگر شاهد جانفشانی کادربهداشت و درمان بودیم و پزشکان و پرستارانی در راه خدمت جان خود را تقدیم کردند.



معاون سلامت آموزشی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: تلاشگران حوزه بهداشت و درمان و سلامت کشور در درمان مجرومان جبهه مقاومت با تمام توان خدمت کرده و همچنین در جنگ ۱۲ روزه نیز همانند دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند.