به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم تکواندو امید دختران در خانه تکواندو برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۴۶ تکواندوکار برتر مرحله نخست برگزار شد و با راهیابی ۱۲ تکواندوکار برتر به اردوی تیم امید به پایان رسید. تکواندو امید با هدف پشتوانه سازی تیم ملی و برای حضور در نخستین دوره رقابت‌های جهانی زیر ۲۱ سال تشکیل می‌شود. مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال ۱۴ تا ۱۶ آذر به میزبانی کنیا برگزار خواهد شد.