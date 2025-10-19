پخش زنده
برای ساختن آینده تکواندو ایران، مسیری تازه ترسیم شده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم تکواندو امید دختران در خانه تکواندو برگزار شد.
این مسابقات با حضور ۴۶ تکواندوکار برتر مرحله نخست برگزار شد و با راهیابی ۱۲ تکواندوکار برتر به اردوی تیم امید به پایان رسید. تکواندو امید با هدف پشتوانه سازی تیم ملی و برای حضور در نخستین دوره رقابتهای جهانی زیر ۲۱ سال تشکیل میشود. مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال ۱۴ تا ۱۶ آذر به میزبانی کنیا برگزار خواهد شد.