درجلسه امروز شورای شهر پایتخت، اعضا به طرح الزام شهرداری تهران درباره ورود و ثبت اطلاعات اموال فرهنگی تاریخی و هنری در سامانه جام رای دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در سیصد و شصت و سومین جلسه شورا، طرح الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری پس از بررسیهای بیشتر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در جلسه آینده بررسی و تصویب شود.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دوره ششم یکی از دورههای درخشان در حوزه میراثی و تاریخی بود، اظهار کرد: فرایند قانونیای در کشور وجود دارد و باید این فرایند طی شود. صحبت از این دوره و دوره قبل نیست. شهرداری چندان وارد فرایند قانونی ثبت آثار تاریخی خود نشده و اینکه فرایند و الزامی در نظر بگیریم که شهرداری آثار خود را در سامانه جام ثبت کند، یک تکلیف مشخص است که ما هم در مدیریت شهری مشمول آن میشویم.