در هفتهای که گذشت، بازارهای جهانی شاهد تقابل میان امید و هراس بودند؛ از یکسو خوشبینی به کاهش نرخ بهره در آمریکا، سرمایهها را به سوی داراییهای امنی چون طلا روانه کرد و از سوی دیگر، ضعف تقاضا و افزایش عرضه، انرژی و فلزات صنعتی را تحت فشار قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفتهای که گذشت، قیمت نفت برنت با افت ۲٫۳ درصدی روبهرو شد. این کاهش در پی افزایش عرضه جهانی و فروکشکردن ریسکهای ژئوپولیتیک پس از توافق موقت آتشبس در خاورمیانه رخ داد؛ عاملی که موجب شد «حق بیمه ریسک» از قیمتها حذف شود.
همچنین، بازار با دقت بر تحولات مربوط به روسیه و موضع آن در قبال تولید نفت نظارت دارد، چون سیگنالهای مسکو برای حفظ صادرات به آسیا میتواند مانع از رشد قیمتها در کوتاهمدت شود. با این حال، در افق میانمدت، هرگونه کاهش تولید از سوی اوپکپلاس یا بازگشت تنشها در مناطق حساس میتواند زمینهساز بازگشت روند صعودی باشد.
گاز طبیعی آمریکا
بازار گاز طبیعی آمریکا نیز هفتهای منفی را پشت سر گذاشت و با کاهش ۳٫۱۶ درصدی مواجه شد. سطح ذخایر گاز در ایالات متحده بالاتر از میانگین فصلی است و تولیدکنندگان شیل همچنان با ظرفیت بالا فعالیت میکنند؛ این عوامل باعث تداوم فشار عرضه بر بازار شدهاند. از سوی دیگر، نگرانیها درباره کاهش مصرف صنعتی و نبود نشانههای جدی از سرمای زودرس در نیمکره شمالی نیز مانع رشد قیمتها شد. در صورت سردتر شدن زمستان یا افزایش صادرات LNG آمریکا، میتوان انتظار بازگشت جزئی قیمتها را داشت، اما در کوتاهمدت چشمانداز بازار همچنان نزولی است.
طلا
درخشانترین عملکرد هفته به طلا اختصاص داشت که با رشد ۵٫۹ درصدی قیمت به رکورد جدیدی رسید. این جهش قیمتی عمدتاً تحت تأثیر تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، نگرانی از کندی رشد اقتصاد جهانی، و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رخ داد. کاهش بازده واقعی اوراق خزانه و افت دلار نیز نقش تقویتی برای بازار طلا ایفا کردند.
فولاد چین
در بازار فولاد چین، قیمتها در هفته اخیر ۱٫۳۶ درصد کاهش یافتند. ضعف در بخش ساختوساز و پروژههای زیرساختی داخلی، به همراه مازاد عرضه، از مهمترین دلایل این کاهش بودند.