معاون جهاد کشاورزی لرستان از پیش بينی برداشت ۷۵هزار تن سیب از باغ های استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ناصر میر احمدی معاون جهاد کشاورزی لرستان گفت:پیش'بینی می شود امسال از سطح چهار هزار هکتار از باغ های سیب استان ۷۵ هزار تن سیب برداشت شود
رئیس بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد هم افزود:سیب تولیدی استان به کشورهای هندوستان،روسیه،عراق،افعانستان،کشورهای حوزه ی خلیج فارس و کشور های اروپایی صادر می شود
مدیرجهادکشاورزی بروجردگفت:در شهرستان بروجرد یکهزار و ۴۰۰ هکتار باغ سیب پاییزه و ۷۰۰ هکتار باغ سیب بهاره وجود دارد.
جواد گودرزی افزود:میانگین برداشت سیب در کشور۲۵ تن در هر هکتار و در استان در هر هکتار ۳۵ تن است.
۴۷ هزار تن تولید سیب وبیش از ۶۰ درصد تولیدی سیب لرستان در شهرستان بروجرد قرار دارد .