به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ناصر میر احمدی معاون جهاد کشاورزی لرستان گفت:پیش'بینی می شود امسال از سطح چهار هزار هکتار از باغ های سیب استان ۷۵ هزار تن سیب برداشت شود

رئیس بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بروجرد هم افزود:سیب تولیدی استان به کشورهای هندوستان،روسیه،عراق،افعانستان،کشورهای حوزه ی خلیج فارس و کشور های اروپایی صادر می شود

مدیرجهادکشاورزی بروجردگفت:در شهرستان بروجرد یکهزار و ۴۰۰ هکتار باغ سیب پاییزه و ۷۰۰ هکتار باغ سیب بهاره وجود دارد.

جواد گودرزی افزود:میانگین برداشت سیب در کشور۲۵ تن در هر هکتار و در استان در هر هکتار ۳۵ تن است.

۴۷ هزار تن تولید سیب وبیش از ۶۰ درصد تولیدی سیب لرستان در شهرستان بروجرد قرار دارد .