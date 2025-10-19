پخش زنده
رئیس اتحادیه قرآنی عراق با رئیس شورای توسعه قرآنی خوزستان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسجاد بعاج، رئیس اتحادیه قرآنی کشور عراق به همراه رؤسای استانی این مرکز با حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد، رئیس شورای توسعه قرآن و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان دیدار کردند.
در این دیدار درباره پیوند فرهنگی و جغرافیایی دو کشور ایران و عراق گفتوگو و بر ضرورت افزایش همکاریها در زمینه مسائل قرآنی و فرهنگی بهویژه محفلهای قرآنی تأکید شد.
در این دیدار حجتالاسلام اخوان صباغ، دبیر شورای توسعه قرآنی خوزستان، حجتالاسلام حردانیان، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان خوزستان و مهدی کیفی، معاون اجرایی شورای توسعه قرآنی خوزستان نیز حضور داشتند.