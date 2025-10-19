امروز: -
نقض مکرر آتش بس توسط صهیونیست‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷- ۱۶:۳۱
خبرهای مرتبط

هنوز هیچ غذایی در غزه توزیع نشده است

باز هم نقض آتش‌بس؛ حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حماس: به تعهدات خود در آتش‌بس پایبند هستیم

حماس خواستار تکمیل روند آتش‌بس شد

برچسب ها: نقض آتش بس ، غزه ، رژیم صهیونیستی
