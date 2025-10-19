براساس اعلام دبیرخانه سومین دوره جایزه دوسالانه کتاب عاشورا، کتاب آیینه‌شکنان محمدرضا سنگری یکی از سه اثر نامزد برای دریافت این جایزه در رشته تحلیل و تبیین عاشورا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نامزد‌های سومین دوره جایزه دوسالانه کتاب عاشورا از سوی دبیرخانه این جایزه در بخش‌های «مقتل و تاریخ کتاب‌های تاریخ»، «تحلیل و تبیین عاشورا»، «مطالعات آیین‌های عزاداری»، «شعر»، «ادبیات داستانی»، «هنر»، «پژوهش‌های ادبی و هنری»، «کودک و نوجوان» و «ترجمه» معرفی شدند.

براساس اعلام دبیرخانه این جایزه، کتاب «آیینه‌شکنان» محمدرضا سنگری یکی از سه اثر نامزد برای دریافت این جایزه در رشته «تحلیل و تبیین عاشورا» است.

کتاب «آیینه‌شکنان» پژوهشی تاریخی درباره زمینه‌سازان و تبهکاران عاشوراست که توسط شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است.

این کتاب در چهار فصل نوشته شده است. فصل اول کتاب به ویژگی‌های آیینه‌شکنان پرداخته است. فصل دوم نیز به زمینه‌سازان نخستین (سقیفه‌پردازان) اختصاص یافته و در فصل سوم به گروه دوم زمینه‌سازان عاشورا می‌پردازد. فصل چهارم این کتاب، به تفصیل و با جزئیات شخصیت‌های زمینه‌ساز و تبهکار عاشورا را معرفی می‌کند.

در معرفی منابع کتاب «آیینه‌شکنان» آمده است: برای شناخت چهره‌های بیداد‌گر کربلا و عاشورا چند منبع پشتوانه این پژوهش بوده است: منبع اول، منابع تاریخی و مقاتلی است که به جزئیات رفتار و اعمال افراد اشاره کرده است. منبع دوم، نامه‌ها، خطابه‌ها و گفت‌و‌گو‌های خود امام حسین (ع) است. منبع سوم، رجز‌های یاران امام یا سخنانی است که درباره برخی از دشمنان بر زبان آورده‌اند. منبع چهارم، شناسایی دشمنان است که این شناسایی، گاهی از سخنان خود آنها دریافت می‌شود. منبع پنجم، خطبه‌ها و سخنان بازماندگان کربلاست. مانند سخنان حضرت امام سجاد (ع) و زینب کبری (ع) یا شرکت‌کنندگان در اردوگاه حسینی که زنده ماندند. مجموع این منابع ما را در شناخت اصحاب و یاران امام، همچنین در شناخت شخصیت‌های منفی کربلا کمک می‌کند.