به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در گروه پزشکان، حسین کرمپور، سعید حسن‌پور، محمد خضری، مهدی لاله‌زری، مهدی حسنی آزاد، شارمین مرتضوی، فاطمه نوروزیان، محمود حسین‌پور، منصور بقایی و رضا فرخ‌سرشت به عنوان منتخبان معرفی شدند.

آرش رحیمی افزود: در گروه دندان‌پزشکان، عبدالحمید معنایی و علی گل‌مرادی زاده برگزیده شدند.

وی گفت: در گروه داروسازان، غفار حیدری و آذرم آذرمی انتخاب شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در گروه آزمایشگاه، آزیتا مشهدی ابوالقاسم، مامایی اعظم مریدی، و در گروه پروانه‌دار مهدی سرافراز به عنوان منتخب معرفی شدند.