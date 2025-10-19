پخش زنده
مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان از آغاز ثبتنام طرح قرآنی فجر ۲ خبر داد و گفت: این برنامه در ادامه طرح قرآنی فجر ١ و با موضوع حفظ سورههای پایانی قرآن کریم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری با اشاره به اجرا شدن طرح «فجر ١» در تابستان امسال بیان کرد: این طرح از اوایل تیرماه امسال با حضور یک هزار و ۲۰۰ نفر جهت حفظ سور مبارکه فجر، لیل، شمس و بلد در واحدهای قرآن و عترت پایگاههای بسیج استان برگزار شد.
سواری با بیان اینکه پس از پایان طرح، حافظان قرآن ارزیابی شده و در صورت قبولی گواهی این طرح برای آنها صادر میشود، اظهار کرد: شرکت در این طرح برای تمام علاقهمندان به حفظ کلام وحی (بالای ۸ سال) امکانپذیر است.
مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان یادآور شد: ثبتنام این طرح از اول آبانماه سال جاری در واحدهای قرآنی بسیج آغاز میشود.