به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری با اشاره به اجرا شدن طرح «فجر ١» در تابستان امسال بیان کرد: این طرح از اوایل تیرماه امسال با حضور یک هزار و ۲۰۰ نفر جهت حفظ سور مبارکه فجر، لیل، شمس و بلد در واحد‌های قرآن و عترت پایگاه‌های بسیج استان برگزار شد.

سواری با بیان اینکه پس از پایان طرح، حافظان قرآن ارزیابی شده و در صورت قبولی گواهی این طرح برای آنها صادر می‌شود، اظهار کرد: شرکت در این طرح برای تمام علاقه‌مندان به حفظ کلام وحی (بالای ۸ سال) امکان‌پذیر است.

مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان یادآور شد: ثبت‌نام این طرح از اول آبان‌ماه سال جاری در واحد‌های قرآنی بسیج آغاز می‌شود.