امام جمعه رامسر در مراسم روز مازندران گفت: مردم این دیار دو قرن و نیم در برابر اسلام انحرافی اموی و عباسی مقاومت کردند و در نهایت اسلام ناب محمدی را با محوریت اهل بیت پذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه رامسر در نشست فرهنگی روز مازندران که در این شهرستان برگزار شد، بر اهمیت تاریخی و مذهبی این روز تأکید کرد و گفت: جرقه حکومت علویان از روستای لتر رامسر آغاز شد.

حجت‌الاسلام محمود علیخانی افزود: روز مازندران به دلایل متعددی برایمان مهم است؛ هم به لحاظ دینی و هم به دلیل مقاومت مردم تبرستان و دیلمان که دو قرن و نیم در برابر اسلام انحرافی اموی و عباسی ایستادگی کردند.

وی گفت: قدرت‌های اموی و عباسی نتوانستند مازندران را فتح نمایند و مردم این دیار اسلام را با رویکرد اهل بیت و علویان پذیرفتند که نشان از بصیرت و شعور بالای آنان دارد.

امام جمعه رامسر با اشاره به تشکیل حکومت علویان در مازندران تصریح کرد: این حکومت نه تنها در تبرستان و دیلمان منکوب نشد، بلکه توسعه پیدا کرد و تا استان‌های همجوار و حتی یمن گسترش یافت.

وی در ادامه به برنامه‌های پیش‌روی شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن روز مازندران با ایام فاطمیه، امسال برنامه‌های گسترده‌ای با عنوان "زنان فاطمی تبرستان" در رامسر برگزار خواهیم کرد.

بر اساس گزارش‌های تاریخی، در سال ۲۵۰ هجری قمری مصادف با ۱۴ آبان ۲۴۳ خورشیدی، مردم مازندران با سید حسن بن زید علوی - از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) - بیعت کردند و نخستین حکومت شیعی در ایران را تشکیل دادند.