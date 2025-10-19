مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بر لزوم بازآرایی ساختار این شرکت تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف تولیدی در غرب کارون، نیازمند ورود حداکثری در حوزه توسعه میدان‌ها در کنار نقش بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس در نشست بررسی بازآرایی ساختار سازمانی شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اساسنامه این شرکت اظهار کرد: برخلاف اساسنامه و ماهیت وجودی این شرکت، هیچ‌گاه در ساختار سازمانی شرکت نفت و گاز اروندان، رویکرد توسعه‌ای آن دیده نشده است، در حالی که بر اساس تجربه این سال‌ها، تحقق اهداف تولیدی در غرب کارون، نیازمند ورود حداکثری در حوزه توسعه میدان‌ها در کنار نقش بهره‌برداری است و برنانه‌هایی برای حل این موضوع در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه در شرکت نفت وگاز اروندان با هزینه‌کرد‌های حداقلی، دستاورد‌های تولیدی شاخصی محقق کرده‌ایم، بیان کرد: تنها طی مدت دوماهه تولید این شرکت، ۲۰ هزار بشکه از تولید مصوب تکلیفی فراتر رفت، به‌گونه‌ای که تنها در میدان آزادگان تولید حداقل ۲۵ هزار بشکه افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت نفت‌وگاز اروندان با تأکید بر اینکه افزایش رویکرد توسعه‌محور این شرکت آغاز شده است، افزود: پروژه توسعه میدان‌هایی مانند مینو، خرمشهر، اروند و سایر میدان‌ها که به این شرکت در حال محول شدن است با جدیدیت در حال پیگیری است.

دریس در ادامه یادآور شد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای شرایط فعلی تولید که هر روز شاهد رشد آن هستیم، مستلزم برخورداری از ساختاری پویا و چابک است؛ ساختاری که هم امکان جذب نیرو‌های کارآمد را فراهم کند و هم زمینه ارتقای انگیزه و بهره‌وری کارکنان فعلی را به‌صورت مؤثری افزایش دهد.

نفت و گاز اروندان؛ یک حوزه تمدنی از لحاظ توسعه بالادستی

ناصر مولایی، مدیرکل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌ها و اقدام‌های کارشناسی انجام‌شده در زمینه بازآرایی و اصلاح ساختار سازمانی شرکت نفت و گاز اروندان، اظهار کرد: اصلاح ساختار این شرکت با تأکیدات حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حال طی مراحل بررسی و مقدماتی است و امروز با مجموعه‌ای از کارشناسان این حوزه به‌شکل عملیاتی و دستورکار مشخص حضور یافته‌ایم تا تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای دستیابی به نتیجه را اتخاذ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این منطقه یک حوزه تمدنی از لحاظ توسعه بالادستی است و با این دیدگاه، پاسخ بسیاری از ابهام‌ها شفاف می‌شود، تصریح کرد: رویکرد ما در تشکیلات و روش‌ها، نگاه عملیات‌محور است و من کاملًا به‌عنوان یک نیروی عملیاتی که در این حوزه کار کرده است، اهمیت شرکت‌های تولیدی را به‌عنوان شاکله اقتصاد و صنعت نفت کشور درک کرده و اعتقاد دارم که شرایط شرکت نفت و گاز اروندان نیازمند یک بازآرایی جدی است.

ارتقای کیفیت و ساختاری چابک در شرکت نفت و گاز اروندان

قاسمعلی بازآیی، مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست با اشاره به نگاه مثبت خود در ایجاد بازنگری ساختاری این شرکت، بیان کرد: ما با اعتقاد به اهمیت مسئولیت‌های شرکت نفت و گاز اروندان به دنبال ارتقای کیفیت و ساختاری چابک هستیم تا تعالی سازمانی این شرکت به‌عنوان جوان‌ترین شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران تحقق یابد.

قاسم مهدی‌زاده، رئیس بهبود سیستم‌ها و روش‌های شرکت نفت و گاز اروندان نیز در این نشست با ارائه گزارشی آماری و تحلیلی، اهداف تولیدی این شرکت را براساس برنامه هفتم توسعه، میزان تأسیسات تحت راهبری و شرایط تولید میادین غرب کارون تشریح کرد.