مسئول اجرایی زکات کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت:کشاورزان نیکوکار بنابی امسال ۲۵۰ اصله درخت در قالب طرح شجره طیبه برای کمک به نیازمندان اهدا کردند.

اهدای ۲۵۰ اصله درخت به نیازمندان در بناب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام آقامحمدی گفت:محصولات حاصل از ۲۵۰ اصله درخت بین نیازمندان منطقه بناب توزیع می‌شود.

حجت الاسلام آقامحمدی افزود:این درخت‌ها شامل گردو، زردآلو، بادام و انگور است.

وی درآمد حاصل از محصولات درختان پلاک کوبی شده در طرح شجره طیبه استان آذربایجان شرقی طی امسال در شهرستان بناب را نزدیک به سی میلیون تومان اعلام کرد.

گفتنی است در شهرستان بناب در دو سال اخیر بیش از یکصد هزار اصله درخت در طرح شجره طیبه پلاک کوبی شده است.

در طرح زکات شجره طیبه محصول درختان معین شده برای زکات بین نیازمندان توزیع می‌شود.