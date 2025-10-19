پخش زنده
نمایشگاه عرضه محصولات روستایی و عشایری با عنوان «از مزرعه تا سفره» در شهرستان جعفرآباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدات بومی، معرفی ظرفیتهای روستایی و توسعه اقتصاد محلی برپا شده و میزبان ۴۲ غرفه روستایی و یک غرفه عشایری است.
بازدید از این نمایشگاه از امروز یکشنبه به مدت یک هفته، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای در محل برگزاری، محوطه فرمانداری شهرستان جعفرآباد برای بازدید عموم آزاد است.
در اولین روز برگزاری، ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم به همراه فرماندار جعفرآباد از این نمایشگاه بازدید کردند.
ابراهیمی در حین بازدید با بیان اینکه دیدن برخی محصولات این منطقه برایش جذاب بود، گفت: «برخی از روستاهای این منطقه تولیدات خود را به کشورهای همسایه صادر میکنند که این امر بسیار قابل توجه است.»
وی توجه به مشاغل خانگی و توانمندسازی روستاییان را از سیاستهای معاونت اقتصادی استانداری برشمرد و افزود: «نمایشگاه «از مزرعه تا سفره» مصداقی از این طرح است که ضمن حفظ کرامت انسانی روستاییان، از مهاجرت آنان جلوگیری کرده و برای آنها اشتغال آبرومند و درآمدزایی ایجاد میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم از پیشنهاد ایجاد یک نمایشگاه دائمی در محور جعفریه – که یکی از شریانهای اصلی استان است – به فرماندار خبر داد و افزود: این امر باعث میشود مسافرانی که از این محور تردد میکنند، با توانمندیهای منطقه آشنا شده و به توسعه و توانمندسازی هرچه بیشتر روستاییان کمک شود.
این نمایشگاه تا دوم آبان به مدت یک هفته میزبان عموم شهروندان برای بازدید و خرید محصولات روستایی و عشایری خواهد بود.