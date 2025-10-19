پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از پایان طرح بهسازی و روکش آسفالت محور شهرکرد – هفشجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید خدابخشی گفت: طول آسفالت انجام شده در این طرح هزار و ۶۰۰متر است و با پیشرفت ۱۰۰ درصد، این مسیر آماده بهرهبرداری شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری افزود: در این پروژه یک دستگاه فینیسر، سه دستگاه غلتک و هفت دستگاه کامیون بهکار گرفته شدند و با تلاش ۷ نفر نیروی انسانی متخصص، عملیات بهسازی و روکش آسفالت با کیفیت بالا انجام شد.
وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح بیش از ۳۲ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که نشان از اهتمام جدی اداره کل راه و راهداری در ارتقای ایمنی و کیفیت محورهای مواصلاتی استان دارد.
خدابخشی خاطرنشان کرد: بهسازی و نگهداری راهها، یکی از اولویتهای اصلی ماست و با تکمیل این پروژه، رفاه و ایمنی مسافران و کاربران جادهای بهبود یافته است.