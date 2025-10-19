پخش زنده
کارگروه امداد و نجات شهرستان خوی با هدف هماهنگی و افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی، نظامی و امدادرسان در برابر حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این جلسه، آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای امدادی شهرستان در برابر حوادثی، چون زلزله، رانش زمین، کولاک و سوانح جادهای بررسی شد و اعضا بر لزوم اجرای منظم مانورهای مشترک، آموزش عمومی شهروندان و ارتقای مهارت نیروهای امدادی تأکید کردند.
دبیر مدیریت بحران شهرستان خوی در این نشست با بیان اینکه مدیریت بحران مجموعهای از اقدامات هماهنگ و برنامهریزیشده برای پیشگیری و مقابله با حوادث است، گفت: شناسایی نقاط حادثهخیز، ایجاد پایگاههای امدادی در مسیرهای پرتردد و تقویت زیرساختهای پشتیبانی از اولویتهای اصلی مدیریت بحران در شهرستان خوی است.
اسماعیل سالم خویی افزود: کارگروه امداد و نجات وظیفه دارد پیش از وقوع حوادث، با آموزش و تمرینهای مستمر، آمادگی نیروهای امدادی را افزایش دهد و پس از وقوع بحران نیز نسبت به ساماندهی عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری اقدام کند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان خوی نیز در ادامه با اعلام آمادگی این جمعیت برای مقابله با بلایای طبیعی گفت: در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی و امداد، مانورهای فرضی امداد و نجات در مدارس شهرستان برگزار میشود تا دانشآموزان با شیوههای صحیح مقابله با بحرانها آشنا شوند.
علی ولیزاده افزود: جمعیت هلالاحمر خوی با بهرهگیری از نیروهای داوطلب، پایگاههای جادهای و تیمهای واکنش سریع، آماده همکاری با سایر دستگاهها در اجرای مانورهای میدانی و عملیات امداد و نجات در حوادث احتمالی است.
اعضای کارگروه در پایان با بررسی طرحهای پیشنهادی و سناریوهای مختلف بحران، تصمیم گرفتند مانور مشترک امداد و نجات با محوریت زلزله و حوادث جادهای در ماه آینده برگزار شود تا میزان آمادگی عملیاتی دستگاهها بهصورت میدانی ارزیابی شود.