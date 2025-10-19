پخش زنده
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی بر تقویت گردشگری و کشاورزی روستایی تاکید کرد و گفت: ایجاد درآمد پایدار در روستاها ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی در همایش کارگاهی درآمدزایی روستایی گفت: روستاهای مازندران باید از مسیر برنامهریزی علمی، گردشگری هدفمند و کشاورزی پایدار به درآمد مستمر دست یابند و دهیاران در این مسیر نقش اصلی را برعهده دارند.
عباسی در کارگاه آموزشی و تخصصی «درآمدزایی روستایی» در قائمشهر اظهار داشت: یکی از محورهای اساسی توسعه کشور، ایجاد درآمد پایدار برای دهیاران است تا بتوانند در مسیر رشد اقتصادی روستاها فعالتر حضور یابند.
او افزود: در برنامه هفتم توسعه، تسهیلات کمبهرهای به ارزش چهار میلیارد تومان برای حمایت از دهیاران پیشبینی شده است که از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها در اختیار پروژههای اقتصادی روستایی قرار میگیرد.
عباسی تأکید کرد: اگر دهیاران طرحهای هدفمند و قابل اجرا ارائه دهند، این منابع میتواند پشتوانهی مؤثری برای رونق اشتغال، تولید داخلی و حفظ جمعیت فعال در مناطق روستایی باشد.»
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی مازندران گفت: علاوه بر گردشگری روستایی، توسعه کشاورزی بهویژه در بخش مرکبات و محصولات باغی از محورهای مهم اقتصاد بومی استان است؛ بخش عظیمی از درآمد خانوارهای روستایی به مرکبات وابسته است و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، صنایع تبدیلی و بازاریابی علمی، ارزش اقتصادی آن را چند برابر کرد.»
او اضافه کرد: تنوع زیستی و اقلیمی مازندران این قابلیت را دارد که روستاها نهتنها تولیدکننده، بلکه صادرکنندهی محصولات باغی و گردشگری روستایی باشند؛ تحقق این هدف نیازمند آموزش، برنامهریزی و همافزایی همهی دستگاههاست
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دهیاران در خط مقدم خدمت هستند و با اجرای طرحهای پایدار میتوانند زمینهی شکوفایی اقتصاد محلی و تحقق اشتغال پایدار را فراهم کنند
عباسی در پایان سخنانش با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی مازندران بهویژه در حوزه مرکبات گفت: مازندران قطب تولید پرتقال کشور است و باید از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها بهره ببریم؛ هر جا که تولیدکننده ما احساس حمایت کرده، توانسته علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در زمینه صادرات هم موفق عمل کند.