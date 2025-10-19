آغاز جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز
پنجمین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،پنجمین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی با مشارکت دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مرکز مطالعات تاریخ، هنر و فرهنگ جهان اسلام (ارسیکا) کار خود را آغاز کرد.
از ۱۶۰ مقاله ارسالی تعداد ۴۰ مقاله جهت ارائه در بخش علمی برگزیده شده است.
این کنگره علمی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و اختتامیه آن روز دوشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۵ خواهد بود.