به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام و المسلمین ربانی در نشست شورای زکات استان یزد گفت: با فعال شدن شورای استانی زکات، آسیب ها، نقطه نظر‌ها و پیشنهادات بررسی می‌شود تا شاهد احیای فریضه زکات در جامعه باشیم.

وی افزود: این فریضه الهی دارای ابعاد اقتصادی، عبادی و اجتماعی است و ضرروی است تا همه دستگاه‌ها در احیا و اجرای این فریضه تلاش کنند تا شاهد برچیده شدن بساط فقر و عقب ماندگی در جامعه باشیم.

آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد هم در این نشست به اثرات پرداخت زکات در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا با ساماندهی فعالان ستاد زکات و جلب رضایت مردمف در جمع آوری زکات و هزینه کرد آن در جامعه تلاش کرد.

سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور پرداخت شده است.