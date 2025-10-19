پخش زنده
رئیس شورای عالی زکات کشور در یزد: فعالان و متولیان جمع آوری زکات باید ساماندهی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام و المسلمین ربانی در نشست شورای زکات استان یزد گفت: با فعال شدن شورای استانی زکات، آسیب ها، نقطه نظرها و پیشنهادات بررسی میشود تا شاهد احیای فریضه زکات در جامعه باشیم.
وی افزود: این فریضه الهی دارای ابعاد اقتصادی، عبادی و اجتماعی است و ضرروی است تا همه دستگاهها در احیا و اجرای این فریضه تلاش کنند تا شاهد برچیده شدن بساط فقر و عقب ماندگی در جامعه باشیم.
آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد هم در این نشست به اثرات پرداخت زکات در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا با ساماندهی فعالان ستاد زکات و جلب رضایت مردمف در جمع آوری زکات و هزینه کرد آن در جامعه تلاش کرد.
سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور پرداخت شده است.