نخستین روز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از ساعت ۱۱ صبح با پیام رئیس جمهور به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چراغ چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با پیام دکتر مسعود پزشکیان روشن شد.

رئیس جمهور ایران جشنواره فیلم کوتاه تهران را پرجوان‌ترین جشنواره سینمایی کشور دانست که افق امید و آینده‌ای وجدآفرین را برای ایران ترسیم می‌کند.

برنامه نخست جشنواره به نشست‌های تخصصی اختصاص داشت؛ در نخستین نشست، فرهاد توحیدی در خصوص نظریه‌های مدرن روایت و ابزار‌های سینمایی صحبت کرد و نشست دوم هم به موضوع فیلمبرداری فیلم‌های کم بودجه با سخنرانی علی لقمانی اختصاص یافت.

مهناز رونقی استاد کارگاه بازنمایی حافظه فرهنگی در فیلم کوتاه بود و رشید کاکاوند هم در خانه جشنواره از ارتباط شعر و سینما گفت.

در بخش نمایش فیلم ها، ۱۰ بسته نمایش به فیلم‌های داستانی مسابقه سینمای ایران اختصاص داشت، سینمای مستند در سه بسته نمایش روی پرده رفت و بخش بین الملل هم با ۸ بسته نمایش مهمان جشنواره بود.

در نخستین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران، سهم سینمای مقاومت ۵ فیلم بود و مسابقه فیلم‌های اقتباسی هم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۲ برگزار شد.

بهروز افخمی کارگردان و سیاوش چراغی پور بازیگر از مهمانان ساعت‌های اولیه جشنواره بودند. در این دوره حضور فیلمسازان جوان با نام استعداد‌های نوظهور از ویژگی‌های بارز جشنواره به شمار می‌آید. همچنین قرار است بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نیز انتخاب شود.

چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تا ۱ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.