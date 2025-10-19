پخش زنده
قضاوت دیدار سپاهان و آخال ترکمنستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا برعهده داوری از کشور بحرین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ داورانی از بحرین قضاوت بازی سپاهان ایران و آخال ترکمنستان را قالب رقابتهای هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا برعهده دارند.
براین اساس عمار ابراهیم حسن از بحرین داور این دیدار است و محمد جعفر و عبدالله صالح از بحرین و یودی نورچاهیا از اندونزی نیز او را در امر قضاوت یاری خواهد کرد.
دیدار تیمهای آخال ترکمنستان و سپاهان ایران ساعت ۱۷:۱۵ سه شنبه ۲۹ مهر به میزبانی آخال در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار میشود.