پخش زنده
امروز: -
تصادف اتوبوس حامل دانشآموزان با خودروی سواری در ارومیه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل دانشآموزان با خودروی سواری ریو در مسیر فلکه درستکار به سمت چهارراه آزادگان ارومیه، ۱۰ نفر دچار مصدومیت شدند.
رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام موضوع به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس سبک و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به محل اعزام شدند.
دکتر فرزین رضازاده، افزود: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر ۱۰ مصدوم این حادثه را که خوشبختانه همگی دارای وضعیت عمومی مساعد بودند، توسط اتوبوسآمبولانس به مراکز درمانی ارومیه منتقل کردند.
وی با قدردانی از سرعت عمل نیروهای اورژانس تأکید کرد: رعایت احتیاط در رانندگی بهویژه هنگام جابهجایی دانشآموزان، ضروری است تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.