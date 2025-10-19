پخش زنده
مدیر کل میراث فرهنگی لرستان از ثبت پنج اثر لرستان در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت:در تازهترین مرحله از ثبت ملی، پنج اثر ناملموس استان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
عطا حسن پور افزود سه مورد از این آثار شامل مهارت پخت غذاهای محلی،کارآواها یا موسیقیهای محلی هنگام کار و ثبت لالاییهای محلی لری است که از جمله کهنترین جلوههای هنر موسیقیایی در لرستان هستند.
وی گفت:با ثبت این پنج اثر ،آثار لرستان در حوزه ی میراث ناملموس کشور به ۱۷۴ اثر و ثبت آثار معنوی لرستان به ۹۵ اثر می رسد.