به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این دوره در سه بخش خانواده و نشاط اجتماعی، گسترش صلح، وحدت و اقتدار ملی، اهمیت بخشی به محیط زیست و پرداختن به زندگی انسان معاصر برگزار می‌شود.

پس از ارزیابی‌های انجام شده در بخش کافه ۵ اثر، در بخش ساحل ۹ و در بخش کشتی ۳ اثر به مرحله پایانی راه یافتند.

مجتبی پیرزاده، رویا میرعلمی و سروش جمشیدی هیئت داوران این دوره هستند و از بین آثار راه یافته در سه بخش جشنواره، بازیگر، کارگردان و نویسنده منتخب هیات داوران جایزه داده می‌شود.

در روز نخست و در بخش کافه، تئاتر‌های مرثیه‌ای بر کارت‌های سبز، ضیافتی برای یک جسم زنده، فقط ۳ دقیقه، بلیط یک طرفه و من اورلاپی هستم اجرا شد.

اجرای آثار راه یافته به مرحله پایانی بخش ساحل ششمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش از بعدازظهر امروز در ساحل اسکله تفریحی آغاز می‌شود.