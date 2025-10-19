پیکر پدر شهیدان محمدعلی و مهدی نادرالاصلی فردا در اصفهان تشییع و خاکسپاری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر حاج احمد نادرالاصلی پدر شهیدان محمدعلی و مهدی نادرالاصلی فردا دوشنبه ۲۸ مهر از ساعت ۸:۰۰ پس از تشییع در مسجد لنبان در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده می‌شود.

مهدی نادرالاصلی از شهدای غواص و خط شکن مفقودالاثر عملیات کربلای ۴ در منطقه‌ام الرصاص بود که پیکر مطهرش پس از چندسال دوری به وطن و به خانواده اش بازگردانده شد.

محمدعلی نادرالاصلی نیز در بیست و دو سالگی به مقام رفیع شهادت رسید.