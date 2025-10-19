شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: آب آشامیدنی شهروندان رودباری به دلیل بهسازی خطوط و شبکه انتقال، از ساعت ۸ تا ۱۶ فردا ۲۸ مهر قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: به دلیل اتصال بیش از هزار و ۶۰۰ متر خطوط انتقال و بیش از ۵ هزار متر از شبکه توزیع، آب آشامیدنی شهر رودبار با هدف بهسازی و ارتقا کیفیت آب رسانی به مشترکان، از ساعت ۸ تا ۱۶ فردا ۲۸ مهر ۱۴۰۴، به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.

این شرکت از شهروندان رودباری خواست آب مورد نیاز مصرفی خود را ذخیره کنند.