استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی ، تولید کالای باکیفیت تولید را رمز حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی با اشاره به نقش راهبردی تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی، افزود: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و وظیفه ماست که امور را برای آنان تسهیل کنیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید همه دستگاهها همافزا عمل کنند تا مسیر تولید کوتاهتر و کمهزینهتر شود، خاطرنشان کرد: با وجود ایجاد سامانههای متعدد برای تسهیل امور، گاهی این سامانهها خود به مانعی برای کار تبدیل میشوند و حتی نبود نیرو در گمرک روند تجارت را کند میکند.
استاندار آذربایجانغربی به دستاوردهای اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: در سال جاری رشد قابلتوجهی در حوزه ترانزیت و صادرات استان داشتهایم و در حوزه واردات نیز بارها با مقامات ملی گفتوگو کردهایم تا مسیرها روانتر شود.
رحمانی همچنین با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی، مهمترین اقدام تسهیل امور است، اضافه کرد: در آذربایجانغربی گامهای اولیه برای این هدف برداشته شده و پیشنیازها و پسنیازهای توسعه در حال تأمین است.
وی در پایان با اعلام اینکه آذربایجانغربی در آیندهای نزدیک به استانی صنعتی، معدنی و توسعهیافته در عرصه مرزی تبدیل خواهد شد، افزود: یکی از محورهای اصلی برنامههای ما تقویت ظرفیت انسانی به عنوان لایهای بنیادین در مسیر توسعه و پیشرفت است.