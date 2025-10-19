به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان به‌دلیل اجرای عملیات عمرانی و تعمیرات در شبکه گازرسانی، جریان گاز فردا ۲۸ مهرماه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در محدوده منطقه امام خمینی اصفهان شامل خیابان‌های زرین و دانش قطع است.

در این مدت همچنین جریان گاز در خیابان‌های هشت بهشت، خیابان جنت (منطقه C)، جنوب خیابان دانشجو و تمامی خیابان‌های متصل به آن از چهار راه پرستار تا انتهای بلوار، خیابان‌های علی مردان خان، فدک، کشاورز جنوبی، ذوالفقار، ایثار، هدایت و ساختمان‌های ارگ شاهین شهر قطع می‌شود.

شرکت گاز استان از شهروندان ساکن این مناطق خواسته در مدت زمان اجرای عملیات، نکات ایمنی را رعایت کرده و از دستکاری تجهیزات گاز خانگی خودداری کنند.

همچنین پس از پایان عملیات، پیش از روشن کردن وسایل گازسوز، از وصل بودن کامل جریان گاز و سلامت انشعاب‌ها اطمینان حاصل کنند.