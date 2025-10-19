پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل از مشارکت یک هزار نیروی انسانی با ۶۰۰ دستگاه خودرو در رزمایش ترکیبی استان که ۱۰ آبان با هدف ارزیابی توان عملیاتی و ارتقای سطح آمادگی دستگاههای اجرایی در بحرانهای طبیعی در خلخال برگزار میشود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علیرضا علیپور روز یکشنبه در جلسه برنامهریزی رزمایش در فرمانداری خلخال با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی استان در رزمایش گفت: هماهنگی ادارات شهرستانی و استانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی نیروهای امدادی و دستگاههای اجرایی دارد.
وی با بیان اینکه مشابه این رزمایش در چند استان برگزار شده و استان اردبیل نیز همزمان با سه استان دیگر برگزار میکند، اظهار کرد: رزمایشها بهصورت فصلی و سالانه برگزار میشود تا توانمندی نیروها در شرایط واقعی افزایش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل گفت: تمرکز رزمایش بر سنجش توان عملیاتی، هماهنگی بینبخشی و آمادگی در برابر بحرانهای طبیعی بهویژه زلزله است و پیش از برگزاری، با حضور مدیران کل، فرمانداران و اصحاب رسانه در استانداری اردبیل امکانات و تمهیدات لازم جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف ارزیابی خواهد شد.
علیپور با اشاره به حضور تنی چند از مسئولان وزارت کشور و مدیریت بحران در این رزمایش افزود: استاندار اردبیل به عنوان رییس رزمایش دستورات لازم را صادر خواهد کرد و امیدواریم اردبیل امتیاز قرار گرفتن در ردیف سه استان برتر برگزار کننده رزمایش را کسب کند.
حسین وطندوست، فرماندار خلخال نیز در این جلسه از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری رزمایش ترکیبی استان اردبیل خبر داد و گفت: برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت چند جلسه ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است.