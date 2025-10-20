پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اصلاح سبک زندگی از بروز پوکیاستخوان پیشگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر سید مهدی سلیمانی با اشاره به ۲۰ اکتبر روز جهانی «پوکیاستخوان» گفت: بسیاری از عواملی که منجر به پوکیاستخوان میشود قابلاصلاح است و میتوان با اصلاح سبک زندگی از بروز پوکیاستخوان پیشگیری کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه، شکستگی را مهمترین عارضه پوکیاستخوان در سنین بالا برشمرد و افزود: شکستگیهای ناشی از پوکیاستخوان با صدمات ناچیز مانند افتادن از حالت ایستاده نیز رخ میدهند و شکستگی مهرهای میتواند بدون افتادن یا آسیب خاص، حتی طی فعالیتهای معمول روزانه رخ دهد.
وی تصریح کرد: شکستگیهای مرتبط با پوکیاستخوان اغلب منجر به درد، ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی میشوند و تشخیص بهموقع پوکیاستخوان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دکتر سلیمانی توصیه کرد: انجام معاینه بالینی و گرفتن شرححال و بررسی عوامل خطر ابتلا به پوکیاستخوان در تمامی خانمهای بالای ۵۰ سال و مردان بالای ۷۰ سال مورد توجه است.
وی اظهار کرد: اقداماتی نظیر داشتن تغذیه مناسب، پرهیز از عادات ناسالم و انجام مداوم ورزش به حفظ قدرت استخوانی و جلوگیری از شکستگیهای آینده میانجامد و در صورت تجویز پزشک، مصرف مکملهای کلسیم و ویتامین D میتواند به بهبود وضعیت استخوانها کمک کند.
معاون بهداشتی دانشگاه تأکید کرد: همچنین برای کاهش ابتلا به پوکیاستخوان و ازبینبردن خطرات بالقوه مواجهه با شکستگی باید از مصرف سیگار اجتناب کرد و این سبک زندگی «استخوان سالم» نه فقط در افراد مبتلا به کاهش توده استخوانی و بیماران مبتلا به پوکیاستخوان بلکه برای همه حائز اهمیت است.
از هر سه زن بالای پنجاه سال، یک نفر و از هر پنج مرد بالای پنجاه سال هم یک نفر، شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان را تجربه میکند.
بعد از سی سالگی ورزشهای استقامتی (مثل دویدن، کوه نوردی و…) میتوانند روند تحلیل استخوانی را کندتر کنند، هرچند نمیتوانند به تنهایی باعث ساخت استخوان شوند.