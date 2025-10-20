به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: از مجموع دو هزار و ۹۸۵ روستای دارای سکنه استان، یک‌هزار و ۵۷۵ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند که طبق قانون، باید برای آن‌ها طرح هادی تهیه و هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری شود.

پویا تابعی با بیان اینکه تاکنون بازنگری طرح هادی ۹۴۱ روستا به پایان رسیده است،افزود: مطالعات بازنگری طرح هادی در ۱۵۷ روستای دیگر در دست اجراست.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای استان افزود: تاکنون ۹۸۱ روستای بالای ۲۰ خانوار از اجرای طرح هادی در یک یا دو فاز بهره‌مند شده‌اند.