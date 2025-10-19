پخش زنده
امروز: -
مدیر بنیاد ایرانشناسی لرستان از راه اندازی کتابخانه تخصصی لرستان شناسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر بنیاد ایران شناسی استان لرستان گفت:باهدف گسترش تحقیق و شناخت دقیقتر از فرهنگ، جغرافیا و تمدن لرستان، کتابخانهی تخصصی ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی استان تأسیس شد.
رومیانی افزود: این مرکز پژوهشی علاوه بر کتابخانهی چاپی، در آینده به کتابخانهی دیجیتال، مرکز اسناد، و دیتا سنتر مجهز می شود که منابع تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی استان را در قالب دادههای منظم و قابل دسترس برای پژوهشگران ارائه خواهد داد.