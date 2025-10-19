پخش زنده
حماس بر پایبندی خود به توافق آتشبس در نوار غزه تاکید و تصریح کرد که نتانیاهو در تلاش برای شانه خالی کردن از تعهدات تلآویو در چارچوب این توافق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شبکه الجزیره، «عزت الرشق» از مسئولان ارشد جنبش حماس گفت: این جنبش بر التزام خود به توافق آتشبس در غزه تأکید میکند.
وی افزود: حماس همچنین تاکید میکند که اشغالگران صهیونیست همچنان به نقض این توافق ادامه میدهند.
الرشق تصریح کرد: تلاشهای بنیامین نتانیاهو برای شانه خالی کردن و انکار تعهداتش زیر فشار ائتلاف تروریستی افراطی حاکم بر سرزمینهای اشغالی است. آنها در تلاش برای فرار از مسئولیتهایشان برابر میانجیها و ضامنهای توافق آتش بس هستند.