حماس بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس در نوار غزه تاکید و تصریح کرد که نتانیاهو در تلاش برای شانه خالی کردن از تعهدات تل‌آویو در چارچوب این توافق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شبکه الجزیره، «عزت الرشق» از مسئولان ارشد جنبش حماس گفت: این جنبش بر التزام خود به توافق آتش‌بس در غزه تأکید می‌کند.

وی افزود: حماس همچنین تاکید می‌کند که اشغالگران صهیونیست همچنان به نقض این توافق ادامه می‌دهند.

الرشق تصریح کرد: تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای شانه خالی کردن و انکار تعهداتش زیر فشار ائتلاف تروریستی افراطی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی است. آنها در تلاش برای فرار از مسئولیت‌هایشان برابر میانجی‌ها و ضامن‌های توافق آتش بس هستند.