رئیس دیوان محاسبات کل کشور از آماده‌سازی گزارش اولیه در خصوص کندی اجرای «قانون جوانی جمعیت» خبر داد و گفت: نام دستگاه‌های متخلف یا کم‌کار پس از تصویب نهایی و رای‌گیری در هیئت عمومی اعلام می‌شود.

احمدرضا دستغیب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: دیوان محاسبات کشور در راستای نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گزارش داده است که تا سال ۱۴۰۱ وضعیت مناسبی دررابطه با اجرای این قانون در دستگاه ها حاکم بود، اما از سال ۱۴۰۲ اجرای این قانون با کندی مواجه شده است.

وی افزود: کاهش منابع مالی، تخصیص نکردن دقیق اعتبارات و برخی تغییرات در حوزه اجرایی از علل اصلی کند شدن اجرای این قانون در دستگاه هاست.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: گزارش اولیه در خصوص کندی اجرای قانون جوانی جمعیت به تفکیک دستگاه‌های اجرایی آماده کردیم.

دستغیب ادامه داد: تا زمان تصویب نهایی و رای‌گیری در هیئت عمومی، امکان اعلام نام دستگاه‌های متخلف یا کم‌کار وجود ندارد. مبنای عمل و برخورد با دستگاه‌ها، رای نهایی هیئت عمومی خواهد بود که جلسات آن به صورت شفاف و مستقیم پخش می‌شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

وی گفت: گزارش‌های مجزایی در خصوص واگذاری زمین و خودرو به خانوار‌های تحت پوشش این قانون تهیه شده است. ملاک اصلی دیوان، تحویل واقعی زمین با امکانات مناسب به متقاضیان است، نه صرفا ثبت واگذاری.

دستغیب افزود: همچنین گزارش کاملی در زمینه تسهیلات و پیشنهاداتی بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، مبنی بر همخوانی نداشتن برخی ارقام بودجه با نرخ تورم و تاثیر آن بر خانوارها، نیز تهیه شده است.