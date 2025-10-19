پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزد: کشاورزی یک مسالهای حیاتی است که به توجه ویژه نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی کشور با بیان اینکه کشاورزی اصل مهمی است که تغذیه، بهداشت و سلامت عمومی جامعه به آن وابسته است، گفت: متأسفانه در کشور به این مسئله مهم آنچنان که شایسته است توجه نمیشود.
وی با انتقاد از وابستگی کشور در زمینه نهادههای دامی، افزود: مبالغ هنگفتی ارز برای واردات نهادههای دامی هزینه میشود و تا زمانی که این نهادهها به دست کشاورز و دامدار برسند، با افزایش قیمت چشمگیری مواجه میشوند که همین امر، موجب ایجاد تورم و مشکلات متعددی برای مردم شده است.
امام جمعه یزد بر ضرورت تغییر رویکردها تاکید کرد و راهکار اصلی برونرفت از مشکلات و افزایش قیمتها را خودکفایی در تولید خوراک دام دانست.
ناصری ادامه داد: هر استان باید در این زمینه فعال شده و برای خودکفایی در نهادههای دامی تلاش کند تا شاهد رفع این مشکلات و کنترل تورم باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان یزد بر اهمیت رویکرد علمی در بخش کشاورزی تاکید کرد و توجه به شرکتهای دانشبنیان را عاملی حیاتی در راستای ایجاد تحول و پیشرفت در این حوزه دانست.