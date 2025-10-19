آغاز فرآیند پذیرش دانشجویان جدید در دانشگاههای ایلام
ثبتنام دانشجویان جدیدالورود در دانشگاههای استان ایلام آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سلیمان بیگی» معاون آمورشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید، ۲۶۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری در این دانشگاه پذیرش شدهاند.
«بهروز ناصری» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام نیز از پذیرش بیش از ۳۶۰۰ دانشجوی جدید در این دانشگاه خبر داد.
همچنین «شوهانی» رئیس دانشگاه پیامنور ایلام، مطرح کرد: امسال ۲ هزار و ۱۰۶ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۱۲۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه ثبتنام کردهاند.
گفتنی است با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاههای استان ایلام خود را برای استقبال از دانشجویان تازه وارد و شروع کلاسهای آموزشی آماده میکنند.