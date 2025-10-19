پخش زنده
وزیر دفاع افغانستان گفت: ساز و کار اجرای توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان در نشست ترکیه مورد بحث قرار میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ مولوی یعقوب مجاهد بعدازظهر امروز در یک نشست خبری برخط در دوحه با اشاره به امضای توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان گفت: ساز و کار اجرای این توافقنامه در نشست بعدی که در ترکیه برگزار میشود، مورد بحث قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: افغانستان به هیچکس اجازه نمیدهد که حریم این کشور را نقض کند یا امنیت را مختل سازد.
ملایعقوب تأکید کرد: در این توافقنامه هیچگونه بحثی در مورد خط فرضی دیورند (مرز افغانستان و پاکستان) صورت نگرفته است و این موضوع به ملتها مربوط میشود.
مولوی یعقوب در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که پاکستان بار دیگر حمله نکند یا توافق را نقض نکند، گفت: پاکستان در حضور دو کشور دیگر متعهد شده است.
وزیر دفاع افغانستان افزود: اگر از سوی پاکستان هرگونه حملهای صورت گیرد، آنان نیز اقدامات متقابل انجام خواهند داد.
وی گفت: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و امارت اسلامی افغانستان پاسخ دندانشکنی به پاکستان داده است.
این مقام افغانستان تصریح کرد: بر اساس توافق انجامشده، تجارت میان دو کشور به حالت عادی بازخواهد گشت.
وی تأکید کرد: افغانستان با در نظر گرفتن منافع خود، با تمام کشورها از جمله پاکستان روابط نیک برقرار میکند، زیرا یک کشور مستقل است.
توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان شب گذشته با میانجیگری ترکیه و قطر امضا شد.