سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: همکاری نهاد‌های مختلف و مشارکت موسسات خیریه برای ترویج ازدواج آسان و ازدواج دانشجویی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم امامی در نشست بررسی ملزومات ترویج ازدواج آسان اظهار کرد: حمایت از ازدواج‌های دانشجویی با هدف الگوسازی برای ازدواج آسان و همراه با شناخت است.

وی افزود: با توجه به اینکه زمینه آشنایی در دانشگاه‌ها فراهم است، با تأمین نیاز‌های لازم و ایجاد شناخت، می‌توان ازدواج‌های دانشجویی را به‌عنوان عاملی برای افزایش نشاط اجتماعی تقویت کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته‌های تخصصی در این زمینه گفت: هر یک از کمیته‌ها باید وظایف خود را در راستای ترویج ازدواج آسان تعریف و پیگیری کنند.

امامی همچنین با اشاره به ازدواج دانشجویی ۲۰۰ زوج دانشجو در استان اردبیل، خواستار مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف برای اهدای بسته‌های فرهنگی به این زوج‌ها شد.