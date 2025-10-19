به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود رضایی گفت: کار‌های اجرایی این طرح تکمیل و فرآیند واگذاری واحد‌ها آغاز شده و تاکنون حدود ۸۰ نفر از اعضای این طرح برای انعقاد قرارداد واگذاری مراجعه کرده‌اند.

او با بیان اینکه هزینه این طرح، بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده است افزود: سایر متقاضیان میتوانند روند ثبت‌نام و کار‌های اداری را به انجام برسانند تا در آینده نزدیک برای سکونت در این واحد‌ها مستقر شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان همچنین تاکید کرد: در شهرستان نهاوند، در حال حاضر مشغول واگذاری واحد‌ها هستیم و فرآیند انتخاب واحد توسط متقاضیان در جریان است که تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید، در طرح‌های شهرستان بهار و ملایر نیز بیش از ۶۳ درصد پیشرفت را شاهد هستیم.

رضایی بااشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر روند نهضت ملی مسکن تاکید کرد: با افزایش تورم، هزینه ساخت بیشتر شده و طبیعتاً سهم آورده متقاضی نیز افزایش می‌یابد که در این شرایط، اگر متقاضیان در تأمین منابع و اعلام به موقع تعهدات خود سریع‌تر عمل کنند، پروژه با هزینه کم‌تری به پایان خواهد رسید؛ در غیر این صورت، پروژه زمانبر شده و هزینه‌های آن نیز افزایش خواهد یافت.