گام بعد، دریافت عدم سوء پیشینه؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رییس ستاد انتخابات مرکزی با بیان اینکه امروز -یکشنبه- آخرین مهلت استعفایِ مدیران دولتی و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شورا‌های شهر بود، گفت: بر اساس قانون انتخابات شورا‌ها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، از ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان وقت امروز ۲۷ مهرماه فرصت دارند از سمت خود استعفا کنند.

حسن قمری با بیان اینکه البته داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا‌ها تا یک ماه مهلت استعفا دارند، گفت: داوطلبان انتخابات شورا‌های روستا؛ مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هم از ۲۴ تا ۳۰ آبان باید از سمت خود استعفا دهند.

رییس ستاد انتخابات مرکزی با بیان اینکه داوطلبان انتخابات شورا‌های شهر، از فردا دوشنبه ۲۸ مهرماه باید برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند افزود: حضور به موقع داوطلبان برای انجام فرایند انتخابات ضروری است چرا که زمان‌های اعلام شده تمدید نخواهد شد.

ثبت نام برای انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.