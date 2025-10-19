رئیس کل دادگستری گیلان گفت: همدلی و صداقت از ویژگی‌های نیروی انتظامی است که در کنار دستگاه قضایی در برقراری نظم و امنیت و احقاق حق مردم انجام وظیفه می‌کند.

همکاری مستمر دستگاه قضا و فراجا ، ضامن برقراری امنیت در جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان به همراه دادستان مرکز استان و معاونان قضایی در مقرّ فراجای استان، با فرمانده انتظامی استان دیدار کرد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان در این دیدار، با قدردانی از زحمات و عملکرد فراجای استان، گفت: خدمتگزاری مستمر و شبانه روزی، مجاهدانه، با درایت و توام با همدلی و صداقت از ویژگی‌های بارز نیروی انتظامی است که دوشادوش دستگاه قضایی در برقراری نظم و امنیت و احقاق حق مردم عمل می‌کند.

وی با اشاره به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، در خصوص رسیدگی به تصادفات جرحی، افزود: امیدواریم هر چه زودتر شرایط لازم برای اجرای این قانون در کلانتری‌های گیلان و مراکز مربوطه فراهم شود تا مردم در صورت بروز حادثه رانندگی منجر به جرح، به جای مراجعه به دستگاه قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه این قانون با هدف سرعت بخشی رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و راحتی بیشتر مردم وضع شده است، گفت: با اجرای این قانون، تنها در موارد اعتراض و تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو، پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

مجید الهیان افزود: وجود تعامل دستگاه قضایی با مجموعه عوامل انتظامی موجب ارتقای امنیت عمومی و مقابله قاطع با جرائم در سطح استان خواهد شد.

رئیس شورای قضائی گیلان در پایان با تاکید بر تداوم هم افزایی و همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی، برای ارتقای امنیت، آرامش اجتماعی و اجرای عدالت، گفت: تعامل و همکاری نزدیک بین دستگاه قضا و فراجا، ضامن اجرای سریع و عادلانه قانون در استان است.

سید کمال الدین موسوی دادستان مرکز گیلان هم در این دیدار با قدردانی از زحمات فراجا در برقراری امنیت و آرامش برای آحاد مردم، گفت: ترسیم سریع کروکی در تصادفات، در کوتاه‌ترین زمان بدون مراجعه به دستگاه قضایی، زمینه رضایتمندی شهروندان را فراهم خواهد کرد.

سردار حسن پور فرمانده فراجای گیلان هم در این نشست، همکاری و پشتیبانی قضایی را عاملی کلیدی در موفقیت مأموریت‌های فراجا دانست و گفت: همکاران انتظامی با تمام توان برای اجرای احکام قضایی و برخورد قانونی با مجرمان گام برمی‌دارد.

در این دیدار، راهکار‌های عملی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نیروی انتظامی، اجرای بهینه احکام قضایی و هماهنگی بیشتر در حوزه‌های پیشگیری از جرم و برخورد با جرائم سازمان یافته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.