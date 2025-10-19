تالار پژوهش معاونت اسناد ملی در ساختمان آرشیو ملی ایران پس از انجام عملیات بهسازی و ارتقای تجهیزات، از فردا (۲۸ مهر) فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام روابط‌ عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در جریان این دوره بهسازی، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و تجهیزاتی شامل تعویض کفپوش و دیوارکوب‌ها، نوسازی پرده‌ها، رنگ‌آمیزی سقف، تعویض صندلی‌ها و ارتقای سیستم‌های روشنایی و شبکه‌ای انجام شده است.

این اقدام‌ها با هدف بهبود محیط کاری و فراهم‌سازی شرایطی مناسب برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به منابع آرشیوی انجام شده است. بازگشایی تالار پژوهش همچنین خدمات پژوهشی کتابخانه ملی را توسعه داده و موجب تسهیل دسترسی به منابع و اسناد ملی می‌شود.

گفتنی است؛ تالار پژوهش از اول آبان‌ماه در روز‌های پنج‌شنبه نیز از ساعت ۸ تا ۱۴ پذیرای پژوهشگران است.